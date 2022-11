Lele Adani nudo in video: imbarazzo Rai prima dei Mondiali

18 novembre 2022 a

a

a

Slip e “pacco” in bella vista. Una storia pubblicata da Lele Adani su Instagram prima della partenza per il Qatar ha sollevato parecchia ilarità sui social ed è diventata virale in men che non si dica. Forse l’ex calciatore non si era reso conto di aver preso anche le parti intime nell’inquadratura, fatto sta che si è beccato diverse critiche, dato che al Mondiale va a rappresentare la Rai.

“Un eccesso di euforia - ha commentato Davide Maggio - nulla di esageratamente grave, ma un minimo di decenza deve essere garantito in ogni tua attività, che sia televisiva o social”. Tra l’altro c’è chi ha scherzato su un certo “gonfiore” negli slip di Adani, che d’altronde aveva lui stesso ammesso di essere emozionato per la partenza: “Oggi si va finalmente a Doha. Trepidazione, adrenalina, tanta attesa. Football. Vi porto con me, le valigie sono già pronte”. Parole che però sono passate in secondo piano rispetto al fatto che fosse in mutande.

"Spara solo cazz*** perché è amico di...": Cassano, veleno e insulti a Costacurta

Un incidente tutt’altro che grave, piuttosto che fa abbastanza ridere. Sicuramente nelle prossime storie dal Qatar Adani farà più attenzione a questi dettagli: ciò non toglie che la sua presenza può rappresentare un valore aggiunto per la Rai, dato che Adani sta provando a dare il suo contributo per migliorare la qualità del dibattito calcistico in Italia.