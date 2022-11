Mattia Binotto: "Ho parlato con Elkann, e...", un mistero in Ferrari

20 novembre 2022 a

a

a

Cinque giorni fa, la bomba: salta Mattia Binotto, la Ferrari cambia team principal. Peccato che la bomba, sganciata prima dell'ultima gara della stagione di Formula 1, sia stata smentita dal Cavallino rampante. Al posto di Binotto, si diceva, arriverà Frederic Vasseur, che guida l'Alfa Romeo. Ipotesi che comunque resterebbe ancora in piedi.

Ma al circuito di Yas Marina, Binotto e Vasseur sono arrivati insieme. Quasi a voler lanciare un messaggio. Ma non è tutto, perché il team-principal della Ferrari, in conferenza stampa, è stato ovviamente interpellato sulla questione. "Volete sapere se sarò ancora io il team principal della Ferrari nel 2023? Non sta a me decidere, ma io sono sereno", ha dichiarato un poco criptico. Enigmatico.

"Io amico di Leclerc?": Carlos Sainz, la frase che gela la Ferrari

Ma non è tutto. Il capo del reparto corse di Maranello, ha poi aggiunto di avere avuto "un colloquio chiarificatore" con John Elkann, presidente della Ferrari. Quale l'esito del colloquio? Ad ora non è dato saperlo, anche se tra la smentita e le parole di Binotto, ora, sembra che la posizione del team-principal sia più forte. Insomma, l'avvicendamento non è poi così scontato. La soluzione del giallo con tutta probabilità subito dopo il termine della stagione. Anche perché tra quattro mesi inizia la prossima, di stagione. E la Ferrari non può fallire un'altra volta...

Ascolta "Jarno Trulli, il perseguitato" su Spreaker.