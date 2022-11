Vettel fa crollare la Masolin: "Aiutatemi", lacrime in diretta

20 novembre 2022 a

Sebastian Vettel ha appena concluso l’ultima gara di Formula 1 della sua carriera. Il pilota tedesco è stato un grandissimo protagonista ed è molto amato dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori. Il caso ha voluto che un ritiro dell’ultimo secondo di Lewis Hamilton ha permesso a Vettel di chiudere l’ultimo GP a punti, grazie al decimo posto finale.

L’addio del tedesco alla Formula 1 si è consumato tra le lacrime di appassionati e addetti ai lavori: anche Federica Masolin, volto di Sky Sport, non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime in diretta. Dopo l’intervista realizzata da Mara Sangiorgio con Vettel, la Masolin ha provato a commentare l’addio del campione tedesco ma a un certo punto si è lasciata trasportare dall’emozione ed è sinceramene crollata: “Si è sempre mostrato per la persona carina, prima ancora che per il pilota”.

Anche Carlo Vanzini e Marc Gené si sono emozionati, e infatti sono rimasti in silenzio dalla postazione di commento gara da cui stavano seguendo le interviste. “Mi ha fatto emozionare”, ha detto ancora la Masolin, che poi non è riuscita a continuare: “Dite qualcosa, aiutatemi”. In suo soccorso allora è arrivata la regia, che ha staccato le immagini e ha permesso agli addetti ai lavori di riprendersi dall’emozione durante la pubblicità.