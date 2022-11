Qatar 2022, scoppia il caos: 7 Nazionali non indosseranno la fascia arcobaleno

21 novembre 2022 a

Prima annunciano di voler indossare la fascia arcobaleno "One Love" per protestare contro la repressione del Qatar sulla comunità LGBTQI+, poi fanno un passo indietro. Stiamo parlando dei capitani di diverse nazionali coinvolte nei Mondiali, da Kane a Neuer, che alla fine però hanno dovuto rinunciare alla loro forma di protesta. Il motivo? Il rischio di sanzioni, compresa l'ammonizione a chiunque la indossi. La Fifa lo avrebbe fatto sapere alle squadre con un comunicato congiunto.

La Federazione internazionale ha dichiarato però che tutti i 32 capitani potranno indossare fin da subito la fascia Fifa legata alla loro campagna "No Discrimination". L'idea di scendere in campo con la fascia One Love, un cuore con i colori dell’arcobaleno, era arrivata dalle sette nazionali europee che prendono parte al Mondiale. Che oggi però in una nota congiunta fanno sapere: "Eravamo disposti a pagare multe che normalmente si applicherebbero in caso di violazione dei regolamenti sulle divise e avevamo un forte impegno a indossare la fascia da braccio. Tuttavia, non possiamo mettere i nostri giocatori nella situazione in cui potrebbero essere ammoniti o addirittura costretti a lasciare il campo di gioco".

"Siamo molto frustrati dalla decisione della Fifa che riteniamo senza precedenti – proseguono le società europee – abbiamo scritto alla Fifa a settembre informandola del nostro desiderio di indossare la fascia, e non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e allenatori sono delusi. Sono forti sostenitori dell'inclusione e mostreranno sostegno in altri modi". La decisione arriva a poche ore dall'ingresso in campo dell'inglese Harry Kane, dell'olandese Virgil van Dijk e del gallese Gareth Bale, i primi che avrebbero dovuto indossare le fasce One Love nelle partite di oggi.