Bobo Tv in Rai per Qatar 2022? "Cinque minuti agghiaccianti": cosa 'è successo

La prima del “Bobo TV Speciale Qatar” sulla Rai? Una delusione per molti, espressa soprattutto sui social. Delusione che però Lele Adani ha provato immediatamente a cancellare, dettando la classica linea di pensiero: "Siamo sbarcati in Rai, ragazzi! La Bobo Tv che ti dà del tu e — commenta l’ex centrocampista dell’Inter — sbarca in TV vuole il nostro commento libero, incalzante, infiammante!". Una premessa che ha subito riconciliato con i tanti perplessi fan del web, che si sono così affacciati su Rai 1 per vedere quanto stesse accadendo da parte dei protagonisti del programma: Christian Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano. I quattro protagonisti di una trasmissioni di commento che ha spaccato i social.

Cinque minuti, temi forzati

Quello che lascia perplessi sono solamente i cinque minuti di dirette, ovvero un nulla per poter fare approfondimenti, analisi, di qualsiasi tipo. E così si è partiti con un argomento ‘soft', a dir poco banale e scontato: chi vincerà i Mondiali? Una “fiammata" più da cerino, che da vera e propria esplosione. Dove il classico irruento e polemico Cassano si è subito snaturato: "Non fatemi innervosire, che siamo in Rai e dobbiamo essere seri". Premessa che mai e poi mai si sarebbe ascoltata via social, dove vigeva tutt'altro pensiero. Un copione dettato e compassato, tra risate quasi forzate, argomenti soft e temi scelti prima della diretta, in cui i quattro protagonisti della Bobo TV hanno dovuto forzare la mano: "Quanti gol farà l'Argentina?" è stata la ‘grande domanda' sul finale di trasmissione. Ecco quindi l'ultimo ‘acuto' di Cassano: "Ci vediamo domani, e se non ci vedete accendete la luce”. Insomma, una grande delusione.

