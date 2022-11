Qatar 2022, Leo Messi e la foto che fa tremare l'Argentina

22 novembre 2022 a

Una foto di Leo Messi ha terrorizzato i tifosi della Nazionale argentina: la caviglia della Pulce, estremamente gonfia sotto al calzettone dell’ex Barcellona, ripresa durante un allenamento, ha fatto subito scattare l’allarme, con tifosi e appassionati preoccupati per le condizioni dell’articolazione. La Federazione calcio dell'Argentina (o Afa) non si è espressa, limitandosi nel fare il punto della situazione sui lavori odierni. A indagare sono stati i cronisti del quotidiano Olé: niente di cui preoccuparsi con Messi che si è allenato regolarmente con i compagni, con tanto di atmosfera rilassata e sorrisi. Scaloni lo ha schierato tra i titolari per la gara già iniziata alle 11 contro l’Arabia Saudita, trovando subito il gol al 10’ del primo tempo.

La kinesiologia come trattamento per Messi

La caviglia destra era gonfia perché figlia di un trattamento speciale da parte dello staff medico dell'Argentina, per eliminare definitivamente i fastidi dei giorni scorsi. A fugare ogni dubbio ci ha pensato poi lo stesso Messi, che si è presentato in conferenza stampa, molto sorridente: "Mi sento molto bene fisicamente — ha detto l’attaccante del Psg — la verità è che penso di essere arrivato in un grande momento, personalmente oltre che fisicamente. Non ho nessun problema, ho sentito che mi hanno detto che mi sono allenato in modo diverso, ma è stato perché ha avuto un colpo e per precauzione, ma niente di insolito”. Messi è stato sottoposto a trattamenti di kinesiologia sulla caviglia destra, con tanto di ricorso anche a una specie di benda con gel ghiacciato, per evitare l'utilizzo di antinfiammatori. "Se avessi avuto qualcosa di importante — ha concluso la Pulce in conferenza — non sarei nemmeno sceso in campo".