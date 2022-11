Cristiano Ronaldo rosica: "Se anche vinco il Mondiale..."

22 novembre 2022 a

Cristiano Ronaldo non ci sta, e dal ritiro del suo Portogallo, prima dell’esordio di giovedì contro il Ghana, ha alzato la voce: “Basta chiedere di me ai compagni, fate solo domande sui Mondiali — ha detto il portoghese, nel mirino della critica dopo la dura intervista con Piers Morgan, nella quale ha accusato il Manchester United e l’allenatore Erick ten Hag — Tanto sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio addosso. Con Bruno Fernandes scherzavo, è arrivato in ritardo e gli ho chiesto se fosse venuto in nave. Stesso discorso con Cancelo, era un po' triste e cercavo di tirarlo su". Gli inviati in Qatar, ovviamente, hanno chiesto a CR7 dell'intervista nella quale ha criticato il Manchester United: "Parlo quando voglio farlo, il timing è sempre il timing — ha aggiunto il cinque volte Pallone d’Oro — A volte scrivete verità, a volte bugie. Ma tutti sanno chi sono e ciò in cui credo".

Si è poi passato a parlare dei Mondiali veri e propri, e del dualismo infinito con Messi, viene chiesto al portoghese se alzare la coppa in Qatar chiuderebbe il dibattito su chi dei due sia più forte: "Anche se la vincessi, questo dibattito continuerebbe — esclama ancora il portoghese — Ad alcune persone piaccio di più, ad altre meno: sono le prime a motivarmi, non i soldi. È un po' quello che accade nella vita di tutti i giorni, c'è chi preferisce le bionde e chi le more... Credo nella vittoria finale ma bisogna pensare gara dopo gara, a partire dal Ghana.”. L’ex Juve ha infine detto di sentirsi bene sia fisicamente che mentalmente: "Sarei sorpreso se dovessi dimostrare qualcosa a 37 anni e 8 mesi, dopo tutto quello che ho fatto e vinto — ha concluso — Ovviamente va dimostrato stagione dopo stagione. Vincere il Mondiale sarebbe un sogno ma, se non accadrà, sarà comunque orgoglioso di ciò che ho fatto in carriera".