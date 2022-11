Qatar 2022, le 6 parole misteriose sul polsino di Estupinan

22 novembre 2022 a

“Concentrazione, divertimento, sicurezza, fiducia, gol e assist”. Il messaggio che Pervis Estupiñán, il giocatore dell’Ecuador che ha debuttato ai Mondiali in Qatar contro la formazione ospitante, ha scritto sul proprio polsino. Un messaggio diretto a se stesso, quello del 24enne terzino sinistro che milita in Premier League, nel Brighton di Roberto De Zerbi, nonché uno dei migliori nella partita d’esordio della Coppa del Mondo, iniziata domenica. L'opinione pubblicale ecuadoriana ha apprezzato molto la sua prova soffermandosi però anche sul dettaglio, che non è sfuggito all'occhio attento delle telecamere.

Estupiñán, ottimo l’esordio contro il Qatar ai Mondiali

In passato anche la presenza in Italia con l’Udinese, poi Granada, Watford, Almeria, Maiorca, Villarreal e ora Brighton. La carriera di Estupinan fino a questo momento non è stata assolutamente malvagia, anzi, a giudicare dall'età del giocatore, sembra aver già fatto passi da gigante. Quello del Qatar è il suo primo Mondiale, e nella partita d’esordio vinta 2-0 contro il Qatar, il giocatore ha mostrato grande concentrazione e attenzione in diverse situazioni di gioco.

Il risultato che si è sbloccato subito ha dato poi grande sicurezza e fiducia a lui e alla squadra, che, dopo la doppietta di Enne Valencia, ha potuto così gestire al meglio questo esordio. Mancano ancora i gol e gli assist, ma arriveranno. Intanto il giocatore sembra aver già conquistato l’Ecuador, e i giornali sudamericani addirittura scrivono: "È il miglior laterale sinistro d'America?"