Qatar 2022, Giappone batte Germania? Poi... scene sconcertanti in spogliatoio

Per il Giappone una vittoria che fa storia, quella del Khalifa International Stadium contro la Germania, un 2-1 di rimonta molto simile a quello dell’Arabia Saudita contro l’Argentina. Ma non solo il trionfo, dato che la Nazionale del Sol Levante fa parlare di sé anche per la compostezza dei tifosi, oramai da sempre nota, anche ai Mondiali in Qatar.

Come si vedono nelle immagini, i tifosi presenti allo stadio di Doha hanno ripulito gli spalti al termine del match vinto contro i tedeschi. Azioni usuali per loro, ma accolte con stupore da chi ha filmato quelle scene.

Pulito pure lo spogliatoio della squadra (con omaggio degli origami) - Chi si aspettavano di trovare gli esiti di una festa selvaggia per la clamorosa vittoria, hanno trovato davanti ai loro occhi uno spettacolo raro. E non solo, è stato pulito anche lo spogliatoio che ha ospitato la Nazionale giapponese al termine del match contro la Germania.

Una pulizia perfetta, prima che i responsabili lasciassero anche dei bellissimi origami — le composizioni fatte piegando dei fogli di carta — rappresentando delle gru e lasciando un messaggio: “Molte grazie!”. Le gru, infatti, sono animali molto importanti nella cultura giapponese, simboleggiano longevità e sono raffigurate come buon augurio. Un animale molto importante per la cultura giapponese, che rappresenta la longevità.