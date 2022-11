Qatar 2022, Alberto Rimedio: "Tante razze stasera", bufera sulla Rai

24 novembre 2022 a

a

a

"Ci sono tante razze in questa partita stasera". È la frase infelice pronunciata durante la diretta di Belgio-Canada, andata in onda su Rai 1 mercoledì sera. Il colpevole di questa frase razzista è il telecronista Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana ormai da otto anni. Al suo fianco c’era Antonio Di Gennaro. Volto oramai noto, conduttore anche della Domenica Sportiva, però prima della partita ha usato un'espressione davvero brutta, che fa davvero rabbrividire.

L’errore nel prepartita

Presentando la partita, infatti, Rimedio ha elencato i nomi dei giocatori e dopo aver letto le due formazioni, ha seguito le immagini e ha ricordato che al Var c'è un arbitro venezuelano, mentre all'Avar c'è il colombiano Gallo. Poi aggiungendo che l'arbitro è Sikazwe dello Zambia. Fin qui tutto normale. Ma commentando la presenza del fischietto zambiano ha detto: "L'arbitro è dello Zambia. Ci sono davvero tante razze in questa partita stasera". Sui social, in tantissimi hanno protestato, lamentandosi per quella frase, soprattutto per quella parole ‘razze' e per quell'espressione ‘Ci sono tante razze in questa partita’.

Le scuse in diretta durante l’intervallo

Durante l’intervallo, poi, molto probabilmente avvertito di quella frase, detta prima del via, Rimedio ha ammesso il suo errore: "Si sta alzando un polverone sui social, voglio chiarire le mie parole che sono lontanissime dal mio pensiero — ha detto Rimedio — Volevo dire nazionalità e non razze. Voglio scusarmi perché ho usato un termine improprio, un errore nella concitazione della diretta".

Ascolta "La notte maledetta di Martin Palermo" su Spreaker.