Qatar 2022, Mbappè trascina la Francia agli ottavi: la Danimarca si inchina

26 novembre 2022 a

a

a

Il marchio del fuoriclasse. Una doppietta di uno scatenato Kylian Mbappé consente alla Francia di battere per 2-1 la Danimarca e di qualificarsi per gli ottavi di finale della Coppa del Mondi in Qatar, con un turno di anticipo. Con questo risultato i transalpini campioni del Mondo salgono a quota 6 punti nel Gruppo D e sono imprendibili per Danimarca e Tunisia, prossima avversaria, ultime con 1 punto. Per i danesi sarà decisiva la sfida nell'ultima giornata contro l'Australia seconda nel girone con 3 punti. Con la doppietta odierna Mbappé diventa al momento il capocannonire del Mondiale a quota tre gol, al pari di Enner Valencia dell'Ecuador. Non basta alla Danimarca il momentaneo pareggio firmato da Christensen.

Una Francia apparsa meno brillante rispetto alla gara d'esordio contro l'Australia, soprattutto in fase di conclusione. Ci ha pensato un grande Mbappé a togliere le castagne dal fuoco alla squadra di Deschamps, confemandosi sempre più stella indiscussa di questo Mondiale. Nella Francia, Deschamps cambia tre giocatori nella linea difensiva rispetto all'undici che ha battuto l'Australia: dentro Koundè per Pavard, l'esperto Varane per Konaté e Theo Hernández che sostituisce il fratello Lucas, che ha terminato anzitempo il suo Mondiale per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Confermati Tchouaméni e Rabiot in mezzo al campo con Dembélé, Griezmann e Mbappé alle spalle dell'unica punta Giroud. Nella Danimarca, Hjulmand cambia invece ben quattro titolari rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Tunisia, inserendo Nelsson per Kjaer in difesa, Lindstrom, Damsgaard e Cornelius in avanti al posto di Delaney, Skov Olsen e Dolberg.La Francia prova subito a fare la partita, sfruttando soprattutto le sgroppate di Theo sulla sinistra. Proprio da un cross del milanista arriva la prima occasione per Giroud, su sponda di Mbappé. La difesa danese si salva. Francesi ancora insidiosi con Varane, di testa su angolo di Griezmann. Decisivo il salvataggio quasi sulla linea dell'atalantino Maehle. Danimarca tutta racchiusa nella propria metà campo per contenere le avanzate francesi. A cavallo della mezzora la Francia cerca di alzare il ritmo, campioni del Mondo ancora pericolosi in area danese prima con Koundé e poi con Griezmann ma Schmeichel è attento in entrambe le occasioni. Arriva poi la replica della Danimarca in contropiede con Cornelius che colpisce di sinistro l'esterno della rete. Brivido per Lloris. Prima dell'intervallo, di nuovo Francia vicina al gol prima con un colpo di testa a lato di Giroud e poi con Mbappé che tutto solo a centro area spara alle stelle un assist al bacio di Dembélé.

Nella ripresa, continua il tentativo di forcing francese e la difesa danese inizia a barcollare. Al quarto d'ora altra occasionissima fallita dalla Francia, con Griezmann che si libera tutto solo davanti al portiere ma calcia alto di sinistro. Il gol è nell'aria e arriva meritato al 60' firmato da Mbappé con una deviazione di destro rasoterra, su assist da sinistra dell'ottimo Theo Hernandez. Secondo assist in due partite per il terzino del Milan. Sbloccato il risultato, Deschamps fa rifiatare Giroud e manda in campo Marcus Thuram per la mezzora finale. Il vantaggio francese, però, dura meno di dieci minuti perchè al 68' la Danimarca pareggia con un colpo di testa di Christensen su sponda sempre di testa di Andersen su calcio d'angolo. Colpita quasi a sorpresa, la Francia accusa il colpo e rischia clamorosamente di capitolare ancora con Lindstrøm che impegna Lloris da centro area. Scampato il pericolo, la squadra di Deschamps si riversa in attacco e sfiora due volte il vantaggio nel giro di un paio di minuti prima con Tchouaméni e poi con Rabiot. Il finale di gara è incandenscente, con la Danimarca che non molla e a sua volta sfiora il raddoppio Braithwaite. La Francia, però, può contare su un fuoriclasse di nome Mbappé che all'86' trova anche il gol del 2-1 con una deviazione vicente a due passi da Schmeichel su assist di Griezmann. Pur soffrendo, la Francia vola agli ottavi e si conferma una delle candidate alla vittoria finale del torneo.

(LaPresse)