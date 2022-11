Cassano, la profezia sul Mondiale: "Chi non arriva in finale"

30 novembre 2022 a

CR7, da tempo uno dei bersagli preferiti di Antonio Cassano. Con cui è in guerra dopo quei quattro messaggi lunghissimi del portoghese, che non aveva gradito delle precedenti dichiarazioni del barese, che parlava di un calciatore sulla via del tramonto. Più di recente, alla vigilia della Coppa del Mondo in Qatar, è arrivata ancora la stoccata verso l’ex United.

La piega che aveva preso la sua stagione a Old Trafford, aveva spinto Cassano a dargli un suggerimento accorato: “Cristiano, fatti il Mondiale e smetti". Il motivo? Chiaro: per quanto fosse ancora integro non era più quello di un tempo. "A un certo punto però uno come lui deve volersi bene –- disse Cassano sempre alla Bobo TV — Se non ce la fai più devi chiudere baracca. Ha vinto tutto, è stato un fenomeno guadagnando tanto… ma adesso basta”.

Cassano: “Portogallo non meritava di vincere”

Poi, però, sono passati agli ottavi di finale l'Inghilterra, l'Olanda, il Senegal e gli Stati Uniti. E soprattutto il Portogallo, dopo il successo sofferto di due giorni prima contro l’Uruguay, che avrebbe meritato almeno il pareggio: “Il Portogallo non meritava di vincere – le parole di Cassano — Sono d'accordo con Lele (Adani, ndr) quando dice di aver visto in campo poca qualità. Io dico poca qualità anche da parte di Cristiano Ronaldo… Lui è un problema perché tanti giocano anche bene nel Portogallo poi arriva CR7 e fa uno sport che solo lui pratica…". Fin dove può arrivare la selezione lusitana? "A me dà l’impressione che non arriva in fondo".