Cristiano Ronaldo, colpo di grazia alla Juve? "Quanti soldi chiede"

30 novembre 2022 a

a

a

Piove sul bagnato in casa Juventus, con Cristiano Ronaldo che avrebbe fatto sapere di volere quei 20 milioni della famosa “carta segreta” che sarebbe dovuta rimanere tale. “Se salta fuori ci saltano alla gola…”, è la frase pronunciata da Cesare Gabasio, legale rappresentante del club, ed emersa qualche tempo fa da alcune intercettazioni. “Poi va a finire che ci tocca fare una transazione finta”, aveva aggiunto.

"Anche quando...". Lady Agnelli, siluro su Elkann: cosa c'è dietro davvero

Quindi nell’inchiesta sulle plusvalenze e sugli stipendi un peso molto importante potrebbe averlo la “carta segreta” di Cristiano Ronaldo, con il portoghese che adesso vorrebbe incassare quei famosi 20 milioni. Nel bilancio da votare non sarebbero ancora stati inseriti i 34 milioni derivanti dalla seconda “manovra stipendi”. Oltre la metà di questa cifra è legata a Ronaldo: “È il motivo per cui, secondo l’accusa - si legge sulla Gazzetta dello Sport - la Juventus potrebbe approvare un altro bilancio fasullo”.

L'ombra della retrocessione: lo tsunami-Agnelli travolge la Juve, le indiscrezioni

Il club bianconero dovrebbe restituire quasi 20 milioni a Cristiano Ronaldo, che corrispondono a tre mensilità dilazionate: “Al momento non risulta siano stati incassati dal portoghese, che però avrebbe fatto sapere di volerli”. Dopo che CR7 ha lasciato la Juventus, è stata trovata traccia solo di una mensilità pagata: ecco perché i pm che si stanno occupando dell’inchiesta avrebbero voluto parlare con il calciatore, che però non si è mai presentato in Procura.