Messi e Szczesny, "scommessa prima del rigore"

Argentina prima, Polonia agli ottavi da seconda. Si è chiuso così mercoledì sera il Gruppo C, con la vittoria dell’albiceleste sulla Nazionale dell’est per 2-0. Dove però Leo Messi si è fatto ipotizzare da Wojciech Szczęsny dopo un tiro dal dischetto. Una scelta che ha fatto molto discutere, visto che il numero uno della Polonia era stato sanzionato con il Var per aver colpito la Pulce con una manata, dopo un tuffo su un pallone proveniente dalla sua destra. Una dinamica che sembrava "di gioco" e che invece, con l'ausilio della tecnologia, è stata sanzionata dal direttore di gara Danny Makkelie.

Szczesny: “Ho scommesso con Messi”



Sembra tutto pronto per il terzo gol della Pulce dopo quelli con Arabia Saudita e Messico, ma alla fine ha la meglio il portiere della Juve, che ha parato il secondo rigore dopo quello alla stessa Arabia. Nel post-partita, poi, lo stesso Szczesny, prima di concedersi ai festeggiamenti per la qualificazione agli ottavi dei Mondiali, in un'intervista ha raccontato un retroscena interessante: mentre tutti i giocatori aspettavano la decisione dell’arbitro, in quel momento all’on-field review, il portiere e l’argentino hanno fatto una scommessa: "Abbiamo parlato prima del rigore e gli ho detto che avevo scommesso 100 euro che non l'avrebbe dato”, ha detto il polacco a TV 2 Sport.

Szczesny: “Se dovessi pagare per la scommessa, lo farò”

Una battuta che però nasconde anche un altro intento, visto che il portiere con queste parole ha provato a destabilizzare il capitano già pronto per calciare l'eventuale rigore. Un'astuta provocazione quella dell'ex di Roma e Arsenal, con la sottolineatura tra l'altro di quanto la sanzione sarebbe stata generosa. “Ho perso la scommessa contro Messi — ha concluso il portiere della Juve — Non so se ai Mondiali sia consentito scommettere, forse mi penalizzeranno. Comunque non lo pagherò, ha già abbastanza soldi". A giudicare da come è andata a finire, Tek ha vinto comunque, con la super parata da rigore.