Qatar 2022, Germania a casa: godono Giappone e Spagna

La Germania è fuori dai Mondiali di Qatar 2022. Nonostante la vittoria per 4-2 con Costa Rica, i tedeschi tornano a casa. Fatale la vittoria del Giappone sulla Spagna. Un risultato calmoroso che ha spedito i nipponici agli ottavi dei mondiali insieme alla Spagna e ha mandato a casa Costa Rica e Germania. I tedeschi avevano cercato subito di mettere la partita sul binario giusto passando in vantaggio. Come anche la Spagna che è andata sull'1-0 col Giappone. Poi il buio. I nipponici prima hanno trovato il pareggio e poi il gol del vantaggio condannando definitivamente la Germania.

Ma i tedeschi hanno sfiorato una figuraccia colossale. Infatti Costa Rica aveva trovato il pareggio e poi il gol del vantaggio del 2-1. Solo l'orgoglio tedesco ha evitato il peggio. La Germania ha subito trovato il pareggio del 2-2 per poi realizzare i gol del 3-2 e del 4-2 finale. Un risultato roboante che però non permette di staccare il pass per gli ottavi. Questo mondiale in Qatar sta riservando parecchie sorprese. E in questa serata triste per il calcio tedesco le immagini della Rai hanno inquadrato un tifoso tedesco che sul gol del 2-1 di Costa Rica ha inspiegabilmente esultato. Misteri del tifo e della adrenalina da Mondiale.