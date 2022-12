Qatar 2022, Svizzera e Brasile agli ottavi: a casa Camerun e Serbia

02 dicembre 2022 a

a

a

La Serbia saluta il Mondiale di Qatar 2022. E lo fa insieme al Camerun. La vittoria della Svizzera contro i serbi per 3-2 ha di fatto consegnato agli elvetici il pass per gli ottavi di finale. La partita in un primo momento si era messa sul binario giusto per la Serbia. Poi il "ritorno" degli elvetici è stato devastante con il pareggio e il sorpasso per il definitivo 3-2. Un risultato importantissimo per la Svizzera che di fatto si presenta agli ottavi di finale dopo un girone giocato ai massimi livelli e insieme al Brasile, la squadra da battere per eccellenza. La Svizzera aveva anche dominato il girone per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar e l'Italia lo sa bene.

Germania a a casa, godono Giappone e Spagna. Ma un tifoso tedesco...

Fatale un errore dal dischetto di Jorginho proprio contro la Svizzera ha condannato l'Italia al disastroso spareggio con la Macedonia del Nord. Il Brasile nonostante la sconfitta con il Camerun passa agli ottavi di finale a pari punti con la Svizzera.

"Una tonnellata di cemento": cosa può accadere a Lukaku dopo il disastro-mondiale

Un finale inedito per il girone G che secondo gli osservatori avrebbe dovuto avere un Brasile rullo compressore che invece chiude la prima fase a pari punti con gli elvetici. Insomma le sorprese non mancano in questo Mondiale e ora inizia la fase in cui si fa sul serio con gli ottavi di finale: dentro o fuori.