Qatar 2022, raptus-Cavani: pugno al Var, occhio allo sceicco

Edinson Cavani ha perso la testa al fischio finale della partita vinta per 2-0 dall’Uruguay contro il Ghana. Un successo inutile, dato che i sudamericani avevano bisogno di un altro gol per scavalcare la Corea del Sud, arrivata seconda grazie al maggior numero di reti segnate complessivamente dal girone. Grosse polemiche però un presunto rigore non concesso all’Uruguay, che avrebbe potuto scrivere un finale diverso.

Tra l’altro il fallo non ravvisato in area è stata subito proprio da Cavani, che con un altro gol avrebbe permesso alla sua Nazionale di approdare agli ottavi di finale di Qatar 2022. Un’eliminazione che brucia quindi il doppio per la maniera in cui è maturata. A fine partita Cavani ha sfogato tutta la sua rabbia in due episodi: prima ha rincorso la squadra arbitrale per capire perché non fosse stato assegnato il rigore per il fallo che riteneva di aver subito, poi si è reso protagonista di un gesto di pura frustrazione.

Al rientro negli spogliatoi l’ex centravanti del Napoli ha infatti tirato un pugno contro il monitor del Var che è posizionato a bordo campo. Il colpo è stato così forte che la struttura che sorreggeva lo schermo si è sradicata ed è finita a terra, a pochi centimetri di distanza da alcune persone della sicurezza e da uno sceicco. Ovviamente la scena è stata ripresa e il video è diventato virale sui social.