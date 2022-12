Qatar 2022, campi "truccati"? Cosa svelano le maglie inglesi

06 dicembre 2022 a

Un secco 3-0 al Senegal che ha permesse il passaggio del turno all’Inghilterra ai quarti nei Mondiali in Qatar. La Nazionale dei Tre Leoni, ora, se la vedrà nella super sfida contro la Francia di sabato alle 20 italiane. Intanto diversi giocatori inglesi, come Jack Grealish e Jude Bellingham, ma anche Luke Shaw e lo stesso Harry Kane, hanno notato delle strane macchie sulle divise. Non le classiche che si riscontrano a fine 90 minuti tra interventi e scivolate, ma qualcosa di differente che è subito balzato agli occhi dei diretti interessati, con video e fotografie che sono diventate subito virali sui social e nel web.

Vernice nel campo da gioco, ma la Fifa smentisce la teoria

La sensazione sempre più diffusa è che per dare la sensazione del prato perfetto – anche a favore delle migliaia di televisioni da tutto il mondo – in Qatar i campi vengano "dipinti". Si tratterebbe di un "trucco" usato ad esempio su alcuni campi da golf, come nel caso del torneo Augusta National che si svolge in Georgia dove lì da sempre si tingono i campi per renderli ancora più verdi e regolari. Una volta svelato il trucco di Augusta, pero, è salita in cattedra la stessa Fifa a difendere il proprio operato e a smentire categoricamente l'utilizzo della pratica utilizzata già nel golf. L'unica ammissione ufficiale dell'utilizzo del colore è per contrassegnare il bordo dei campi di calcio, nelle aree di riscaldamento laddove si è adoperata la vernice verde. Una mezza ammissione che nasconde forse una imbarazzante verità: la risposta alle prossime partite e ai prossimi segni sospetti sulle divise.

