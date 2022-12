Leo Messi, "anello debole": Olanda-Argentina, il piano di Van Gaal

07 dicembre 2022 a

L’anello debole di Olanda-Argentina? Incredibile ma vero, per Louis Van Gaal è Leo Messi. L’allenatore ex Barcellona, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United, infatti, pensa che la Pulce possa non incidere per l’Argentina nel match dei quarti, in programma venerdì alle 20. Una vera e propria provocazione nei confronti del sette volte Pallone d'Oro, che in realtà è uno degli uomini per eccellenza di questa parte disputata del Mondiale in Qatar. Proprio Van Gaal ha fatto capire di avere un piano tattico preciso da mettere in atto contro la Selección, non solo per annullare la sua minaccia negli ultimi 16 metri ma anche per sfruttare la sua debolezza in fase di non possesso palla dei ragazzi di Lionel Scaloni.

Van Gaal: “Messi? Ho un piano per fermarlo…”

"Messi è il giocatore creativo più pericoloso, è in grado di creare molto e segnare lui stesso — ha esordito così in conferenza stampa Van Gaal — Ma quando perdono palla non partecipa molto, questo ci dà delle possibilità da poter sfruttare". Il commissario tecnico della selezione olandese avrebbe escogitato una strategia per limitare l'azione del numero 10 argentino ma, naturalmente, non ha svelato nulla: "Vedrete venerdì — ha detto a un giornalista — Non te lo dirò". Come suo solito, Van Gaal non si è limitato all'Argentina e ha provocato anche il Brasile.

Van Gaal: “Brasile non è una squadra che fa gioco”

Il c.t. degli Oranje ha parlato della prestazione della Seleçao contro la Corea del Sud, vinta dai ragazzi di Tite per 4-1: "Li ho visti, è solo una contro-squadra — ha detto ancora Van Gaal — Ho letto sui media olandesi che sono una squadra frizzante, ma è solo una squadra di contropiede. Ha attaccato solo la Corea del Sud".

