Cristiano Ronaldo fuori di testa col Ct, "scenata in spogliatoio"

Un mondiale atroce, questo Qatar 2022, per Cristiano Ronaldo. Le sostituzioni, poi la panchina, le sceneggiate, gli insulti all'allenatore del Portogallo e il rifiuto di allenarsi con le riserve. Il tutto mentre la sua squadra si è qualificata per i quarti di finale strapazzando la Svizzera. Ma CR7 e il ct Santos hanno un conto aperto. E a pagarne dazio è soprattutto il giocatore.

Per inciso, Ronaldo viene bocciato anche dai tifosi: stando a diversi sondaggi, più del 90% vorrebbe vederlo in panchina. Basta, ha esagerato, ha stufato. Sullo sfondo anche la risoluzione del contratto con il Manchester United e le difficoltà a trovare una nuova squadra, tanto che probabilmente finirà a prendere cascate di milioni di dollari in Arabia.

CR7 come detto è stato escluso dall'undici titolare contro la Svizzera: Santos lo aveva anticipato, spiegando di non aver gradito la sceneggiata di Cristiano quando era stato sostituito contro la Corea del Sud, poiché uscendo dal campo il giocatore aveva insultato a più riprese il mister.

E ora, oggi giovedì 8 dicembre, ecco che la stampa portoghese dà conto di ulteriori particolari davvero sconcertanti. In particolare è Record a dar conto di un feroce faccia a faccia tra Santos e Cristiano Ronaldo subito dopo che il Ct aveva confermato l'undici titolare che vedeva CR7 escluso. Il giocatore avrebbe affrontato l'allenatore accusandolo di essersi inchinato all'opinione pubblica. Dunque Cristiano Ronaldo avrebbe minacciato di non andare neppure in panchina e di lasciare la nazionale. Indiscrezioni poi smentite dalla federazione portoghese. Eppure, francamente, visto quel che sta accadendo, la smentita lascia un po' il tempo che trova...

