Qatar 2022, "chi vincerà il Mondiale": tutto già scritto? La soffiata-choc

09 dicembre 2022 a

a

a

In Sudafrica c’era Paul, nel 2018 ci provò il gatto Achille, ora in Qatar ci hanno provato il furetto Kenny, il cammello Mystic Millie, i panda Suhail e Thuraya e il falcone Libro. Ma proprio il primo, un polpo, stupì il mondo con i suoi pronostici azzeccati al 100%: un otto su otto senza discussioni. Ora, però, chi si è fatta notare è la società americana Nielsen Holdings plc, che opera in oltre 100 Paesi impiegando quasi 50 mila persone e che si occupa proprio di informazioni, dati e misurazione degli eventi. Tra cui, ovviamente, i Mondiali in Qatar.

"Overdose di politica": Qatar 2022, chi dovrebbe candidarsi anziché giocare

La società americana che ha calcolato il rimanente tabellone di Mondiali

L'azienda statunitense, attraverso Gracenote (ramo d'azienda specializzata nella raccolta e nell'elaborazione di statistiche), ha elaborato recentemente gli ultimi calcoli sui prossimi quarti di finale. La Nielsen, utilizzando il proprio algoritmo, ha pronosticato correttamente ben sei Nazionali su otto nei quarti di finale, fallendo solo sulla Spagna e sul Belgio, due Nazionali eliminate da Croazia e Marocco. E tutte nelle posizioni giuste del tabellone. Previsioni valide, fondate su una elaborazione dei dati a propria disposizione che ha assunto ancor più rilevanza se si pensa che le uniche due partite di tutti gli ottavi di finale che si sono concluse ai rigori sono proprio le due che non hanno permesso la percentuale perfetta del 100%: Giappone-Croazia e Marocco-Spagna.

"Me lo ha appena toccato". Tancredi Palmeri, sconcerto in diretta tv | Video

Per il calcolo: Brasile campione del mondo

Per la società americana, il Brasile vincerà i Mondiali: avrà vita facile contro la Croazia, con una percentuale di arrivare in semifinale del 70%, per il resto tutte gare tiratissime. Olanda-Argentina penderà ma di poco a favore di Messi (42% – 58%) così come il Portogallo è leggermente favorito sul Marocco (59% – 41%), mentre estremo equilibrio ci sarà tra Inghilterra e Francia con Mbappè di una incollatura (51% contro 49%) contro Kane. Il 18 dicembre a Doha, la finale sarà Brasile-Portogallo, con i verdeoro che alzeranno la loro sesta Coppa del Mondo al cielo. Che sia una giusta profezia?