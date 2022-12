Francia-Inghilterra, Mbappé umiliato nel tunnel: cosa non abbiamo visto

12 dicembre 2022 a

"Non ho intenzione di stendergli il tappeto rosso per farlo segnare". Diceva così Kyle Walker, difensore del Manchester City, riguardo a Kylian Mbappé, prima dei quarti tra Inghilterra e Francia. Alla fine, i transalpini hanno avuto la meglio sui britannici per 2-1, e nessuno dei due ha deciso la partita. Lo stesso Walker, intanto, ha completamente ignorato la punta del Psg, anche nel tunnel degli spogliatoi. L'attaccante francese, infatti, ha provato ad allungare il braccio il più possibile nel tentativo di raggiungerlo, ma quando si è accorto che l'intenzione di Walker era quello di fingere di non vederlo, si è girato nuovamente e si è rimesso in fila insieme ai suoi compagni mostrando un sorriso quasi beffardo.

Walker: “Mbappé? Nessun giocatore forma una squadra da solo”

Walker era in fila davanti a Henderson quando ha evitato Mbappé. Il suo volto del francese esprimeva imbarazzo totale, non si aspettava di certo questa reazione dal giocatore che in conferenza stampa, alla vigilia della partita, era stato molto chiaro: "So benissimo che cercare di fermare Mbappé non sarà facile — aveva detto — ma ogni calciatore deve affrontare i migliori e lui in questo momento è tra i più forti, se non il più forte. Dovremo rispettarlo, ma la partita non è Inghilterra contro Mbappé, ma Inghilterra contro Francia. Nessun giocatore forma una squadra da solo".

Walker: “Mbappé? Non gli stenderò il tappeto rosso”

Rincarando poi la dose: "Ho affrontato tanti grandi giocatori e so cosa devo fare per provare a fermare Mbappé – aveva concluso in conferenza stampa – Certo è più facile a dirsi che a farsi, ma stiamo giocando in un Mondiale, rappresento il mio paese e voglio portare la Coppa a casa. Sarà una sfida da dentro o fuori. Vincere o morire, non ho intenzione di stendergli il tappeto rosso per farlo segnare".