Francia-Inghilterra, esplode la bufera, Maguire: "Volevo parlare con l'arbitro"

Per Harry Maguire un altra gara no: il difensore del Manchester United, infatti, si è fatto superare da Giroud nello stacco aereo del definitivo 2-1 durante i quarti tra Inghilterra e Francia. Il centrale difensivo a fine partita si è scagliato contro l'arbitro della partita, Wilton Sampaio, che nonostante due rigori assegnati non avrebbe diretto al meglio la partita: “È stata una brutta prova, molto brutta, non è stato all’altezza dal fischio d’inizio – ha detto il difensore alla Bbc – Nei primi 15 minuti di partita ci sono stati 5/6 falli contro di noi e nessun cartellino giallo. C’è un fallo su Saka nell’azione del gol di Tchouameni. Non so davvero cosa dire”.

Maguire duro: “L’arbitro venga alla tv e dica se ha arbitrato bene o no”

Poco dopo, anche su BeinSports, Maguire ha espresso i suoi dubbi sul direttore di gara invitandolo a venire davanti alle telecamere per spiegare a tutti se avesse arbitrato bene oppure no: "Questa cosa ci fa male, siamo molto delusi – ha spiegato – Sentite, siamo stati la squadra migliore in campo, questo è certo. Penso che chiunque abbia guardato la partita senza essere tifoso di una delle due squadre ammetterà che abbiamo dominato il match per parecchio tempo".

Poi il giocatore è tornato a parlare dell’arbitro: "Penso che le decisioni dell'arbitro durante tutta la partita siano state davvero pessime – ha detto – Noi come giocatori ci mettiamo sempre la faccia e ci becchiamo le critiche, sarebbe bello vederlo venire qui e sentirlo dire se ha fatto una buona partita oppure no".