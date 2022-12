Lele Adani fatto a pezzi da Piroso: "Quando ti aspetti l'ennesima minch***..."

14 dicembre 2022 a

a

a

Lele Adani è una figura divisiva. Per il personaggio che si è costruito e il modo in cui parla di calcio o lo si ama o lo si odia, non ci sono mezze misure nel suo caso. E così durante i Mondiali di Qatar 2022 si assiste a un fenomeno quantomeno curioso: c’è chi è esaltato dai commenti di Adani, specialmente quando gioca l’Argentina di Leo Messi (tra i tifosi albiceleste la traduzione delle sue telecronache è diventata un must), e chi invece è pronto ad aggrapparsi a ogni sua frase per criticarlo.

Argentina, Julian Alvarez? "Dopo due allenamenti...": ora tutto torna

Partendo dal presupposto che bisogna riconoscergli una certa onestà intellettuale, dato che pur tifando apertamente per Messi non perde di lucidità nel commento delle avversarie dell’Argentina, è comprensibile che a molti possa non piacere il suo modo di fare. Ieri sul 3-0 siglato da Alvarez dopo una splendida azione personale di Messi, Adani è esploso: “Messi ti riporta Maradona in un campo di calcio. Dribbla anche i cammelli. Aprite il cuore e ringraziate che sta giocando ancora per tutti quanti”.

Messi regala magie, 3-0 alla Croazia e Argentina in finale

Un modo di commentare le gesta di Messi simili a quelle di Victor Hugo Morales, che però è ancora su un altro livello. D’altronde è l’uomo passato alla storia per aver accompagnato il gol di Maradona contro l’Inghilterra. C’è chi, come il giornalista Antonello Piroso, proprio non riesce a farsi andare giù Adani in Rai: “Non capisco le critiche infastidite e irridenti nei confronti di Adani. Che invece non ti delude mai. Quando ti aspetti che dirà l’ennesima minch*** sesquipedale, tracimante retorica da autogrill, su Messi, oh: lui la dice”.