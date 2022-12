Argentina-Croazia, la profezia dell'astrologo? Qualcosa di pazzesco...

14 dicembre 2022 a

a

a

Anche l’astrologia ha benedetto il risultato di Argentina-Croazia. E i numeri rivelati da un astrologo argentino, Juan Cruz Sirius, si sono rivelati corretti. Attraverso il suo account Twitter, tale Sirius, infatti, prima di ogni partita della nazionale di Scaloni indica i momenti in cui, secondo le stelle, è più probabile che arrivino delle reti da parte dell'Albiceleste o che comunque ci siano delle giocate chiave.

Due orari confermano i gol dell’Argentina contro la Croazia

Nel caso specifico della semifinale con la Croazia, tenendo conto che la partita è iniziata alle 16, i momenti decisivi che hanno dato ragione all'astrologo sono stati due: il primo alle 16:35, quando Messi ha aperto le marcature con un gol dal dischetto. Il secondo alle 17:29, nella ripresa, quando Julián Álvarez ha segnato il terzo gol argentino. Prima della gara, infatti, Juan Cruz Sirius aveva indicato questi orari: 16:10, 16:27, 16:35, 16:42, 17:08, 17:24, 17:29, 17:35, 17:41, 17:51 e 18:01, aggiungendo di vedere meglio l’Argentina.

"Poco prima del rigore all'Argentina...": complottisti scatenati contro Orsato

Anche la foto di Maradona che fa impazzire il web

Insomma non la prima volta che si fanno previsioni sugli eventi del Mondiale — il Polpo Paul insegna, con il suo otto su otto nei pronostici prima delle partite di Sudafrica 2010 —, così come si sta facendo in Argentina con la foto riemersa di Diego Armando Maradona durante l’edizione di Messico 1986. In particolare nella finale dello Stadio Azteca, dopo la vittoria in finale per 3-2 contro la Germania dell’Ovest, quando El Pibe de Oro indicava con la sua anche la bandiera del Qatar, posta insieme alle altre a fare da cornice allo stadio di Città del Messico. Il popolo albiceleste sogna a 36 anni da quell’evento, sperando che Leo Messi possa alzare la Coppa al Mondo al cielo di Lusail nell’ultimo Mondiale della sua fantastica carriera.



Ascolta "Inter, il cerchio del 5 maggio" su Spreaker.