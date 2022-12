Leo Messi sedotto dalla giornalista in mondovisione: ecco il video

14 dicembre 2022 a

Un’intervista dopo Argentina-Croazia lascia commosso Leo Messi. La Pulce, capitano, leader e trascinatore di un'Argentina mai così unita, si è sciolto durante il suo intervento ai microfoni di Televisión Publica (televisione argentina di proprietà pubblica). Grazie alla giornalista Sofia Martinez, che a un certo punto ha messo da parte le domande di rito, lasciandosi travolgere dalle emozioni. Il volto noto della tv argentina si è sbilanciata, con parole meravigliose e cariche di emozione: "L'ultima cosa che voglio dirti non è una domanda: volevo solo dire che la finale della Coppa del Mondo sta arrivando e sicuramente, noi tutti vogliamo vincere il trofeo — esordisce con un ringraziamento — Indipendentemente dai risultati, c'è qualcosa che nessuno può toglierti, ed è il fatto che sei un tutt'uno con gli argentini, con ognuno di loro. Sono seria”.

La giornalista ancora: “Hai lasciato il segno nella vita di tutti”

E ancora: “Non c'è ragazzo che non abbia la ‘maglia' della tua squadra, non importa se è falsa o vera — prosegue la giornalista — Davvero, hai lasciato il segno nella vita di tutti. E questo, per me, va oltre la vittoria di qualsiasi Coppa del Mondo”. E ancora: “Nessuno può togliertelo e questa è la mia gratitudine, per la quantità di felicità che porti a molte persone. Spero seriamente che tu prenda queste parole nel tuo cuore perché credo davvero che sia più importante che vincere una Coppa del Mondo e ce l'hai già. Quindi grazie, capitano".

Messi imbarazzato risponde: “Spero la gente si diverta"

Di fronte a tali parole, Messi è rimasto spiazzato, e si è mostrato, oltre che imbarazzato, anche commosso. Rispondendo così: "Mi sono divertito negli ultimi anni, giocando con la nazionale — ha chiuso l’attaccante del Psg — Mi sto davvero godendo tutto quello che ci sta succedendo. Vincere la Copa America, qualificarsi alla Coppa del Mondo con 36 partite di imbattibilità e arrivare in finale è semplicemente incredibile. Spero che la gente in Argentina si diverta, per quello che stiamo facendo. Non dovrebbero dubitare che stiamo dando assolutamente tutto”.

