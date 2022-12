Brasile, Ancelotti Ct? "Mancanza di rispetto". Alto tradimento a Carletto

14 dicembre 2022 a

a

a

Con Carlo Ancelotti, con la maglia del Milan, vinse una Coppa Italia e una Champions League, nella finale di Manchester 2003 contro la Juventus di Marcello Lippi. Ma tra Rivaldo e il tecnico rossonero non è mai sbocciato il feeling. Arrivato nell’estate 2002 dal Barcellona, il trequartista si è ora scagliato contro l’ex centrocampista del Milan di Sacchi, rispondendo alle voci che lo vorrebbero sulla panchina del Brasile dopo le dimissioni di Tite: “Portare qui un allenatore straniero — secondo Rivaldo — non vuol dire avere automaticamente la certezza che vinceremo il prossimo Mondiale. Invece penso che ogni tecnico vorrebbe essere campione del mondo per il suo paese, per dare allegria ai suoi connazionali, che di sicuro ne hanno più bisogno di noi che siamo ‘penta’ (il Brasile è cinque volte campione del mondo ndr)”.

"Sai cosa penso". Dramma-Brasile, gli sms che svelano tutti sui rigori

Rivaldo: “Ancelotti c.t. del Brasile? Grave mancanza di rispetto”

“La Seleçao è nostra — conclude Rivaldo — e deve essere guidata da chi ha sangue brasiliano nelle vene. Credo che sia una grande mancanza di rispetto nei confronti di noi brasiliani e soprattutto dei tanti tecnici di valore che abbiamo qui come Rogerio Ceni, Renato Gaucho, Cuca, Fernando Diniz e Dorival Junior”. A dispetto del giocatore ex Milan, però, l’ipotesi di Carlo Ancelotti commissario tecnico, e di Paulo Roberto direttore generale e coordinatore delle nazionali, piace molto al Paese sudamericano. Ma a parte il fatto che sia l’allenatore del Real sia il dirigente del Santos non potrebbero liberarsi prima del 2024, sono molti i fattori che rendono difficile questa operazione, a cominciare dal fatto che alla Seleçao un ct servirà fin dal prossimo gennaio (a marzo 2023 ci sono le prime partite) e nessuno sembra disposto a ricoprire un ruolo di tecnico ‘ad interim’.

"La colpa è di una sola persona": bomba-Brasile, chi viene massacrato

Gli altri nomi sul taccuino della Cbf

Così a sgombrare il campo dalle voci è intervenuto il presidente della federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, ricordando che “fin dal 17 novembre (giorno in cui Tite ribadì che se ne sarebbe andato a prescindere dal risultato della nazionale in Qatar ndr) la posizione ufficiale della Cbf è stata chiara: i nomi del nuovo allenatore e degli altri componenti della commissione tecnica saranno resi noti soltanto a fine gennaio del 2023”. Riprende così quota la tesi che il prossimo c.t. sia brasiliano, e i favoriti sono Dorival Junior, libero dopo aver vinto la Libertadores con il Flamengo, Fernando Diniz della Fluminense e Mano Menezes dell’Internacional. Quest’ultimo in passato ha già allenato la Nazionale.



Ascolta "Inter, il cerchio del 5 maggio" su Spreaker.