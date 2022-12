Younes preso per la gola, terrore per l'ex Napoli: che fine fa il mister

14 dicembre 2022 a

Amin Younes si è ritrovato suo malgrado coinvolto in un episodio che è costato il posto di lavoro all’allenatore. L’ex calciatore del Napoli milita attualmente tra le file degli olandesi dell’Utrecht, che come tutti stanno rispettando la pausa per il mondiale in Qatar. Lo scorso fine settimana si è verificato un incidente grave, che ha costretto la dirigenza a prendere decisioni forti.

C’è infatti stato uno scontro fisico tra Younes e Henk Fraser: un atteggiamento non consono del calciatore avrebbe fatto imbestialire l’allenatore, che sarebbe addirittura arrivato a prendere per la gola l’ex Napoli. Dopo questo episodio, Fraser è comunque partito con la squadra per un ritiro in Spagna, ma è stato poi messo alla porta dall’Utrecht, anche se ufficialmente risulta che sia stato lui a dimettersi. Nel comunicato ufficiale il club ha parlato di “un indicente sul campo di allenamento in cui Fraser ha mostrato un comportamento trasgressivo”.

“Questo non mi è mai successo da allenatore - sono state le parole di Fraser - non va bene per me e non va bene per il club. Ho danneggiato il club con questo facendo male a molti, me compreso. Ecco perché ho fatto la scelta di dimettermi da capo allenatore dell'FC Utrecht. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte".