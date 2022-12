Argentina, svelata "l'arma segreta": chi si allena con Messi

16 dicembre 2022 a

Il 15 dicembre dello scorso anno, Sergio Aguero ha dovuto annunciare a sorpresa il suo ritiro per un problema cardiaco. A distanza di 12 mesi, Sergio Aguero ha saputo reinventarsi, superare lo shock dell’addio. Lo si vede in diretta tv nei salotti Espn, oppure in collegamento dallo stadio per le partite della Seleccion o sempre in diretta, ma sul suo canale Twitch. Lo stesso ex City, inoltre, ha dimostrato una profonda dedizione alla squadra, al gruppo, anche dopo la sfida contro l'Olanda ai quarti, quando è sceso fino all'interno degli spogliatoi per strigliare Weghorst dopo il battibecco con Messi.

Aguero, che giocata contro Martinez

In queste settimane, lo stesso Aguero ha indossato più volte la divisa di allenamento dell’Argentina, sedendosi in panchina in compagnia di Paredes e Otamendi. Proprio il centrale lo ha ritratto in alcune storie su Instagram, in cui ritrae il ‘Kun' mentre svolge alcuni esercizi atletici ma soprattutto calcia in porta segnando un gol pazzesco alle spalle di Martinez. Lo stesso portiere argentino ha pubblicato il filmato di quella giocata sul suo account, ed è restato stupito di fronte alla classe dell'ex attaccante del Manchester City.

La notizia della sua presenza agli allenamenti dell'Argentina, in realtà, era già stata annunciata dallo stesso giocatore lo scorso febbraio quando parlando a Radio 10, aveva annunciato quale sarebbe stato il suo ruolo durante i Mondiali: "Andrò in Qatar — disse — Ci incontreremo con la Federazione la prossima settimana. Sono pronto per entrare a far parte dello staff tecnico. Ho già parlato con l’allenatore Lionel Scaloni, e con Claudio Tapia, presidente della Federcalcio. Voglio esserci. Il mio ruolo? La realtà è che se vado al Mondiale, sarò con i ragazzi, mi allenerò con loro. Non è un problema quale sia il mio ruolo. Voglio essere lì per motivarli".