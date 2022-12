Fifa, l'annuncio storico: "Dal 2025 coppa del Mondo con i migliori 32 club"

16 dicembre 2022 a

Neanche il tempo di fare i funerali alla Superlega, che la Fifa ha annunciato una grossa novità per i club: dal 2025 la Coppa del Mondo per club diventerà una competizione a 32 squadre. A dare l’annuncio ufficiale è stato il presidente Gianni Infantino: “Ci saranno i migliori 32 club del mondo. Quando si tratta del calendario delle partite internazionali, dobbiamo prendere in considerazione la salute e il benessere dei giocatori”.

“Dobbiamo assicurarci - ha aggiunto - che ci sia un periodo di riposo per i giocatori, un periodo di vacanza, idealmente 72 ore tra le partite. Ora ci consulteremo su tutti questi argomenti ed approfondiremo”. La notizia era nell’aria già da un po’, ma a causa della pandemia di Covid era stata rimandata diverse volte. E così Infantino ha colto al volo l’occasione offerta dalla conferenza stampa di chiusura del Mondiale di Qatar 2022 per dare l’annuncio dello stravolgimento del Mondiale per club.

Inoltre il presidente della Fifa ha affrontato il tema del prossimo Mondiale del 2026, che si dividerà tra Usa, Canada e Messico e sarà il primo allargato a 48 squadre: “L'impatto del calcio sarà enorme in Nord America. I ricavi aumenteranno in termini di broadcasting, sponsorizzazione, biglietteria e ospitalità, grazie all'aumento a 48 squadre. Giocheremo in enormi stadi che di solito vengono utilizzati per il football americano. In Qatar i gruppi da quattro squadre sono stati assolutamente incredibili. Dobbiamo rivedere, o ridiscutere il formato. 16 gruppi da 3 o 12 gruppi da 4? E' un aspetto che sarà all'ordine del giorno delle prossime riunioni".