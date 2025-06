Psg-Inter, il vip cacciato davanti a Galliani: un caso a Monaco

Salt Bae è sulla bocca di tutti. Il noto chef turco, specialista della carne, si trovava a Monaco di Baviera, nell’edificio in cui era in programma la festa del Psg, ma è stato respinto dalla sicurezza del locale. Ha provato a intrufolarsi come fece nel corso della finale del Mondiale tra Argentina e Francia, alzando la Coppa del Mondo, ma questa volta non ha avuto la meglio. Tanto che il suo accompagnatore avrebbe reagito con stizza, dando vita a un’accesa discussione con il buttafuori.

Nel frattempo, Nusret si è fermato a firmare autografi e scattare selfie con i tifosi presenti, prima di salutare Gianni Infantino, presidente della FIFA e suo amico, e Adriano Galliani, attuale a.d. del Monza ed ex dirigente del Milan. Quest'ultimo ha assistito a tutta la scena.

Salt Bae ha poi spiegato l’accaduto tramite i suoi social: "Le voci secondo cui sarei stato cacciato sono false — ha scritto — In realtà, non c’è mai stato alcun after-party e io non ero nemmeno stato invitato a un evento del genere. Mi trovavo semplicemente nei paraggi, e qualcuno in sottofondo si è comportato in modo strano, dando l’impressione che fosse successo qualcosa. L’idea che io sia stato allontanato è una menzogna: è un attacco alla mia reputazione".