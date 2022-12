"Dura la vita col Dottor Rossi": ascolta Sfighe, il podcast di Andrea Tempestini

18 dicembre 2022 a

a

a

"Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo", il podcast di Andrea Tempestini. Ecco "Dura la vita col Dottor Rossi", la dodicesima e ultima puntata. E che c'entrano le sfighe? Beh... voi ci avete mai pensato a quanto possa essere difficile fare il pilota in un universo motociclistico dove tutto gravita attorno al pilota di Tavullia? Sono tanti, infatti, quelli che hanno pagato il prezzo di questa "sfortunata" coincidenza. E lo hanno pagato in modi diversi. E poi, in fondo in fondo, anche il Vale ha avuto le sue sfighe. Una su tutte, quell'aura malinconica che si porta dietro a causa del trauma del 2015, il biscottone spagnolo.

Ascolta "Dura la vita col Dottor Rossi" su Spreaker.