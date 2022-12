Morto Mario Sconcerti, il lutto che sconvolge calcio e stampa

17 dicembre 2022 a

Addio a Mario Sconcerti: il giornalista è morto oggi, sabato 17 dicembre, al Policlinico di Tor Vergata dove era ricoverato. La firma del Corriere della Sera si è spento a 74 anni. Nato a Firenze, ha diretto Il Secolo XIX e il Corriere dello Sport-Stadio ed è stato direttore generale della Fiorentina. È stato una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano, e negli ultimi anni era editorialista del Corriere della Sera. Il giornalista è morto all'improvviso: si apprende che era ricoverato per semplici accertamenti, insomma per esami di routine.

"Era ricoverato a Roma ma ieri aveva rassicurato molti amici che entro Natale avrebbe fatto rientro a casa - scrive Monica Scozzafava sul Corsera - la moglie ha raccontato che un malore lo ha colto in maniera improvvisa e a nulla sono serviti i tentativi dei medici per rianimarlo. Ha commentato i Mondiali, fino al ricovero, una decina di giorni fa, e l’ultimo suo contributo è stato sugli ottavi di finale del torneo in corso a Doha".