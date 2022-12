Argentina-Francia, è guerra: "Taci, cosa sai di calcio?. Mbappè umiliato

18 dicembre 2022 a

a

a

L'attesa è spasmodica, mancano poche ore alla finalissima di Qatar 2022 tra Argentina e Francia, la partita più attesa, lo scontro tra due superpotenze calcistiche. E soprattutto il duello a distanza tra Leo Messi e Kylian Mbappè, con la Pulce alla caccia di quel titolo mondiale che lo renderebbe leggenda in carne ed ossa.

Ovviamente la tensione è alle stelle. Anche tra le due squadre. Si pensi per esempio ai sospetti già avanzati dai Blues guidati da Didier Deschamps, secondo i quali l'Albiceleste sarebbe favorita dagli arbitri. Ma non solo. Perché forse indispettito da questi sospetti, ecco che ai francesi replica Emiliano Martinez, portiere della Seleccion e leader riconosciuto dello spogliatoio argentino.

A poche ore dall'inizio della finalissima dei mondiali di calcio, infatti, Martinez ha voluto aprire il fuoco proprio contro la super-star avversaria, Mpabbè, il quale recentemente si era detto sicuro che ai mondiali avrebbe vinto ancora una volta una squadra europea (la Francia per inciso è campione in carica, avendo vinto il torneo di Russia 2018).

"Il vantaggio che abbiamo in Europa è che giochiamo sempre tra di noi con partite di alto livello, come la Nations League - aveva premesso il transalpino -. Quando arriviamo ai Mondiali siamo pronti, mentre Brasile e Argentina non hanno questo livello in Sudamerica. Il calcio non è così avanzato come in Europa. Ecco perché agli ultimi Mondiali a vincere sono sempre gli Europei", aveva affermato Mbappè, stella del Psg, a supporto della sua valutazione. E ancora, è dal 2002 che una squadra sudamericana non vince il mondiale, in quel caso fu il Brasile trascinato da Ronaldo.

Bene, le parole di Mbappè come detto non sono piaciute granché a Emiliano Martinez, il quale gioca in Premier League con l'Aston Villa. "Mbappè non ha mai giocato in Sudamerica e quando non hai questa esperienza, è sempre meglio evitare di parlarne. Ma non importa, perché noi siamo una grande squadra, riconosciuta come tale... Non ne sa abbastanza di calcio", ha picchiato durissimo. E lo scontro si infiamma sempre più..