Argentina, gesto volgare in mondovisione: choc alla premiazione

Un gestaccio quello del portiere argentino Emiliano Martinez dopo il trionfo ai Mondiali contro la Francia. Un atteggiamento provocatorio che ha fatto parecchio discutere. E' successo durante la premiazione con il guanto d'oro come miglior portiere del torneo. Proprio quel guanto, però, è stato utilizzato dal portiere per fare un gesto volgare. Secondo alcuni, lo avrebbe fatto in direzione di chi lo avrebbe fischiato durante la partita.

Nessun commento da parte di Infantino e l'emiro del Qatar Al Thani, che hanno premiato il portiere. Il 30enne di Mar del Plata, che gioca nell'Aston Villa, ha poi corretto la mira, mettendosi il pollice in bocca prima di unirsi ai compagni per la festa mondiale. Subito dopo, infatti, la squadra capitanata da Leo Messi ha alzato la coppa al cielo, in un clima di grande entusiasmo.

Nonostante questo, comunque, si tratta di uno degli eroi dell'Argentina campione del mondo, visto che con le sue parate durante la partita e nei rigori contro la Francia ha dato un contributo enorme alla vittoria. "Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Una cosa che ci siamo detti è che era destino soffrire. Abbiamo vinto ai rigori, sappiamo che qualcuno non l'avrebbero messo. Quello che ho sognato era vincere un Mondiale. Non ho parole - ha detto a caldo il portierone argentino -. I rigori? È un momento in cui dico chiaramente ai miei compagni di stare sereni. E' andata bene, questo è tutto".