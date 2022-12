Francia, le immagini mai viste: la rissa che ha deciso la finale

20 dicembre 2022 a

Non abbiamo visto tutto. Di Francia-Argentina ci sono ancora delle immagini che sono sfuggite ai più e che rivelano quanto la finale sia stata anche il teatro di un regolamento di conti durissimo all'interno dello spogliatoio dei transalpini. Di fatto, dopo il ritorno dei Blues in patria, le emittenti francesi stanno mostrando alcune immagini che mettono in dubbio la compattezza dello spogliatoio francese nel momento decisivo, quello della finalissima del Mondiale in Qatar. E così dopo il gelo per la sostituzione di Giroud dopo soli 40 minuti, le telecamere hanno immortalato una rissa tra Deschamps e Thuram alla fine del primo tempo supplementare.

A quanto pare il ct francese avrebbe dato delle informazioni molto chiare al figlio dell'ex difensore della Juventus. Indicazioni che però non sarebbero state seguite. E così al termine del primo tempo supplementare sarebbe scoppiato il finimondo a due passi dalla panchina francese.

Deschamps è stato fermato dal suo assistente che ha cercato di riportare la calma. Infatti l'allenatore in seconda avrebbe spiegato a Thuram i movimenti chiesti dal ct per metterli in pratica nel corso del secondo tempo supplementare. Solo l'intervento dell'assistente di Deschamps ha evitato il peggio. In una finalissima come quella tra Francia e Argentina, la tensione può davvero salire alle stelle e il tutto davanti a centinaia di videocamere che inquadrano ogni centimetro del campo.