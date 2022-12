Dibu Martinez, "come va punito": richiesta estrema dal Parlamento francese

21 dicembre 2022 a

Il titolo di miglior portiere a scapito di colleghi come Livakovic (Croazia) e Bounou (Marocco). Ma quel gesto plateale sul podio del ‘Dibu’ Martinez — il Guanto d’Oro messo all’altezza dei genitali — non è piaciuto per nulla a molti. E dopo la premiazione ha spiegato perché ha reagito così a quei fischi, non rinnegando quel gesto, niente pentimento, nessuna giustificazione, niente scuse. E non solo, dato che il portiere, durante i festeggiamenti di Buenos Aires, si è reso protagonista di un altro siparietto: tenere in braccio una sorta di pupazzo con la faccia di Kylian Mbappé.

Il deputato francese chiede una punizione esemplare

Roba che ha fatto salire i nervi a un deputato francese, di nome Karl Olive, un giornalista che è soprattutto il presidente del Comitato Olimpico francese — Parigi ospiterà i Giochi del 2024 — e ha chiesto ufficialmente alla Fifa di ritirare il premio a Martinez per quel brutto gesto. "Per questa ragione, la Federazione deve togliergli il premio di miglior portiere dei Mondiali. Tutto questo non è autorizzato. Quella immagine non è bella per il calcio”.

Difficile pensare a un dietrofront della Fifa, ma ovviamente questa proposta ha preso piede e in tanti, non solo con like e commenti sotto al post di Olive, hanno chiesto la cancellazione del riconoscimento e chiedono di toglierlo a Martinez, che nel frattempo continua a festeggiare i Mondiali e il Guanto d'Oro.

