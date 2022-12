Francia, la rivelazione bomba sulla finale: "È successo qualcosa"

22 dicembre 2022 a

Quello che è successo davvero tra le mura dello spogliatoio della Francia a Qatar 2022 forse emergerà con chiarezza tra qualche tempo. Ma di fatto la squadra è apparsa sfilacciata e cupa nell'umore. Il volto di Mbappè nel corso della finale con l'Argentina è emblematico.

Il giocatore, protagonista assoluto, ha mostrato una tristezza e un malumore che vanno oltre la sconfitta con l'Albiceleste. Di fatto a pesare nello spogliatoio dei francesi ci sono le scintille tra Deschamps e Giroud, basti pensare alla sostituzione dopo 40 minuti nella finalissima, ma anche la guerra con Benzema che subito dopo la fine del Mondiale ha annunciato il ritiro dalla Nazionale.

L'esclusione di Benzema è stata clamorosa, la Francia di fatto ha tolto dal campo il pallone d'oro con inevitabili conseguenze anche sullo spogliatoio. "È successo qualcosa" ha commentato Eric Di Meco a RMC Sport: "Lo sapremo un giorno, non adesso. Il suo infortunio, il modo in cui se ne va, il fatto che venga detto che sarebbe voluto restare per curarsi e cercare di essere operativo, le voci secondo cui la sua partenza non avrebbe danneggiato il morale del gruppo… ne sono convinto è successo qualcosa". Insomma dentro lo spogliatoio qualcosa è andato per il verso storto e di fatto le conseguenze si sono viste anche sul campo. Insomma la Francia esce con le ossa rotte da questa coppa del mondo.