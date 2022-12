Argentina, Salt Bae, quanto gli costa la foto con Messi: finisce malissimo

22 dicembre 2022 a

Pur di farsi pubblicità, Salt Bae ha attuato un pressing asfissiante su Leo Messi, fino a quando non è riuscito a ottenere una foto. Il comportamento del famoso chef ha fatto imbufalire mezzo mondo, innanzitutto perché è stato violato ogni protocollo e regola della Fifa: Salt Bae non avrebbe mai nella vita dovuto ritrovarsi in campo durante i festeggiamenti dell’Argentina. Non solo è riuscito a entrare, ma ha anche tenuto in mano la Coppa del Mondo e disturbato vari giocatori.

Il sospetto è che Gianni Infantino abbia permesso questo scempio. D’altronde il presidente della Fifa ha dimostrato di essere tutt’altro che un personaggio limpido: non è un mistero che Infantino e Salt Bae siano amici da diverso tempo. In questi giorni è stato rispolverato un video del 2019 in cui Infantino fa grande pubblicità allo chef: “È il numero 1, la carne qui è incredibile. Il cibo è come il calcio, è sentimenti, emozione, amore. Tutti gli ingredienti li possiamo trovare qui grazie a quest’uomo”.

Dopo l’onda di indignazione globale che ha travolto Salt Bae, qualcuno ha deciso di non fare finta di nulla e ha voluto mandare un messaggio. “Salt Bae è bannato dalla finale della US Open Cup del 2023”, è il messaggio diffuso dal profilo ufficiale del torneo, il secondo per importanza negli Stati Uniti dopo la Major League.