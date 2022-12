Gianluca Vialli, Di Giovanbattista: "Condizioni peggiorate"

23 dicembre 2022 a

Parole forti che fanno riflettere. Gianluca Vialli sta combattendo una battaglia difficilissima contro un tumore al pancreas. Ricoverato a Londra per un ciclo di cure, l'ex capitano della Juventus deve fare i conti con il tumore circondato dall'affetto di parenti e amici. La madre 87enne qualche giorno fa è volata nella capitale britannica per stare vicino al figlio. La stessa cosa avrebbe fatto Massimo Mauro, amico di Vialli.

Ma in questi giorni dolorosi per la famiglia Vialli, c'è una frase che descrive bene quanto sia grave la situazione. Ed è quella di Ilario Di Giovanbattista, direttore di "Radio Radio" che su Twitter ha parlato delle condizioni dell'ex giocatore della Sampdoria e della Juventus: "Le ore più dure per Gianluca Vialli. Purtroppo le condizioni sono peggiorate notevolmente. È un dicembre che sembra essersi accanito nei confronti dei Campioni e narratori dello sport".

Il riferimento è alla morte di Sinisa Mihajlovic e a quella del giornalista Mario Sconcerti. Ma anche alla battaglia che sta combattendo Pelè, anche lui alle prese con un tumore difficilissimo da sconfiggere. Insomma la partita per la vita Vialli se la sta giocando a Londra con quella grinta e quel coraggio che abbiamo conosciuto e apprezzato sul campo. Bisognerà attendere qualche giorno per capire come procederanno le cure a Londra, ma di fatto la situazione resta grave.