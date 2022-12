Gianluca Vialli, "di ora in ora": drammatica chat sulle sue condizioni

23 dicembre 2022 a

Sulle condizioni di Gianluca Vialli c'è massimo riserbo. Di fatto da Londra non trapela nulla sul reale stato di salute dell'ex capitano della Juventus. Ma come riporta ilSecoloXIX, il "quadro clinico potrebbe cambiare di ora in ora". La situazione è complessa e la battaglia contro il cancro al pancreas non è affatto vinta. Anzi, in questo momento Vialli sta combattendo la guerra più importante della sua vita.

Come abbiamo raccontato in questi giorni, la mamma del giocatore sarebbe volata a Londra per star vicino al figlio, poi successivamente sarebbe rientrata in Italia. Finora l'unica nota positiva che arriva dall'ospedale in cui è ricoverato l'ex giocatore è il trascorrere del tempo. Il suo fisico è provato da anni di cure. Cure che Vialli ha affrontato con grande coraggio e che continua ad affrontare anche oggi. In queste ore dovrebbe essere arrivata a Londra la sorella di Vialli, Mila.

Ma anche la moglie sudafricana Kathryn White Cooper e le due figlie, Olivia e Sofia. E c'è una chat in cui si parla spesso della condizioni di Vialli, quella degli ex compagni della Sampdoria, "Quelli che si ritrovano", dove i campioni blucerchiati condividono ricordi e aneddoti del passato. Ma anche tutti gli aggiornamenti sulla salute di Vialli. La speranza è una sola: che queste cure a cui si sta sottoponendo l'ex giocatore diano i risultati sperati.