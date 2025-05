Napoli, cosa spunta al Maradona: che auto-gufata...

Domani, venerdì 23 maggio, è il grande giorno. Domani si saprà finalmente chi tra Napoli e Inter potrà vantare il titolo di Campione d'Italia per la stagione 2024/2025. Si decide tutto all'ultima giornata di campionato, con le due squadre che sono separate da un solo punto. Perciò, anche in termini di organizzazione di un'eventuale premiazione allo stadio, la Lega sta studiando varie opzioni. E, per forza di cose, in questi giorni si sono svolti anche i preparativi. Contro ogni logica scaramantica.

Al centro dello stadio Maradona è comparso il palco della serie A, quello dove i giocatori - in questo caso del Napoli - dovranno salire in caso di esito favorevole del confronto a distanza con l'Inter. Qualche tifoso è rimasto perplesso davanti alla fotografia del palco preparato per accogliere la squadra, quasi come se la società facesse le prove per un traguardo non ancora raggiunto.