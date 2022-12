Sinisa Mihajlovic, bufera su Ibra: "Sai che è morto il tuo amico?

23 dicembre 2022 a

a

a

Tira aria di polemica sulla morte del "galdiatore" Sinisa Mihajlovic. Come è noto l'ex giocatore di Samp, Lazio e Inter si è spento qualche giorno fa dopo aver perso la sua battaglia contro la leucemia. Una malattia che lo ha strappato ai suoi affetti più cari, la moglie, i filgi e gli amici e compagni di squadra di una vita. Ma da qualche ora si è scatenata una vera bufera su Zlatan Ibrahimovic.

Eros Ramazzotti, battuta su Miahjlovic: gelo con Mara Venier

Il giocatore del Milan a quanto pare non avrebbe espresso le sue condoglianze alla famiglia e non avrebbe presenziato ai funerali di Sinisa. Ibra è entrato nel mirino dei commetatori social quando è apparso in Qatar per assistere alla finalissima del Mondiale tra Argentina e Francia. Ebbene, sui social in tanti si sono scatenati: "Traditore", "Sai che il tuo amico Sinisa è morto?". E ancora: "Come Ibrahimovic ha seppellito l'uomo che lo amava", "Ibrahimovic ha mostrato il suo vero volto: che razza di uomo è?".

"Fascista, da morto...": l'orrore contro Miahjlovic scatena Bartoletti

Parole di fuoco che hanno dato il via a una serie di insulti e critiche su Ibra. Dal giocatore svedese di origini slave nessun commento. Ma onor del vero va ricordato che nel momento in cui venne fuori la notizia della malattia di Mihajlovic, Ibrahimovic spese queste parole: "Un mio amico, un grande gladiatore che sa che cosa è il coraggio, che è stato forte in campo, quasi quanto Zlatan – aveva detto con affetto e stima Ibra in quell'occasione, ricordando il momento in cui aveva saputo della malattia – Quando ho sentito la notizia di Sinisa, non ho avuto la forza di chiamarlo. Ho lasciato passare qualche giorno. Gli ho telefonato, ma non ho saputo dargli forza, energia. È stato lui che ne ha data a me. Mi ha detto: ‘Non ti preoccupare, questo è un piccolo momento che passa' Gli ho detto: ‘Sinisa, se hai bisogno chiamami, faccio qualsiasi cosa'…". Ora però Ibra è anche nel mirino della stampa serba. Una polemica che rende ancor più dolorosa la perdita di un gladiatore come Sinisa.