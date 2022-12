Claudio Ranieri, il ritorno a Cagliari

23 dicembre 2022 a

a

a

Riflettori accesi sugli allenatori in questi giorni di mercato. Dopo 31 anni in giro per l'Italia e in Europa (dove ha vinto anche una Premier League in Inghilterra alla guida del Leicester), Claudio Ranieri fa il suo ritorno sulla panchina del Cagliari. L'ufficialità in un tweet del club sardo: "Bentornato Mister". I dirigenti sardi hanno convinto il 71enne tecnico, già sulla panchina dei rossoblù dal 1988 al 1991, centrando il ritorno in Serie A nel 1990 e la successiva quasi "miracolosa" salvezza con una grande rimonta nel girone di ritorno. Ranieri ha firmato per due anni e mezzo di contratto a partire dal 1 gennaio 2023 e sostituirà l'esonerato Fabio Liverani.

Intanto proprio una delle ex squadre del 71enne allenatore di Testaccio, la Roma, attende di capire le intenzioni di José Mourinho. La Federcalcio portoghese, che ha offerto la panchina della nazionale allo Special One, non perde le speranze di averlo come sostituto di Fernando Santos per il rilancio verso gli Europei del 2024 e i Mondiali del 2026. I media lusitani continuano a parlare di un incontro programmato tra il numero uno della Fpf, Fernando Gomes, e Mourinho. I dirigenti portoghesi sono aperti al doppio incarico del tecnico, legato ai giallorossi fino al giugno 2024. L'ipotesi però resta difficile. Il silenzio di Mourinho sulla proposta, però, sembra confermare la curiosità del tecnico.

In casa Inter, uno dei temi di mercato riguarda il rinnovo di Milan Skriniar, il cui contratto scade a giugno. Nella trattativa si registra un passo in avanti per la possibile fumata bianca: i nerazzurri sono pronti a un innalzamento dell'ingaggio a 6 milioni netti. In agguato resta il pericoloso Psg. Ma l'Inter dovrà cedere qualche big, uno dei primi indiziati è Dumfries. Appare non privo di ostacoli, invece, la trattativa tra Milan e Rafael Leao per il rinnovo. Ma i rossoneri sono pronti al rilancio, proponendo al portoghese un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. L'incontro tra i dirigenti del Diavolo e l'entourage del giocatore potrebbe essere fissato tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023. Prolungamento di contratto in vista anche per Khvicha Kvaratskhelia, grande rivelazione di questo inizio stagione. Il Napoli è pronto a blindare il gioiello georgiano, che fa gola a molte big europee, con un contratto fino al 2028 e un ingaggio raddoppiato. Intanto i partenopei pensano, per l'attacco, a vestire di azzurro già a gennaio Cheddira del Bari, reduce da un brillante Mondiale con il Marocco. Un suo connazionale, Sofyan Amrabat, è invece entrato nella lista dei desideri del Liverpool: i Reds sono pronti a un'offerta di 40 milioni. I viola valutano il centrocampista almeno 50 milioni.