Roma, botto di mercato per Mourinho? "Chi sta per arrivare"

Claudio Savelli 25 dicembre 2022 a

Sta per riaprire il calciomercato, quella cosa che in realtà non chiude mai. Si fanno sempre meno affari a gennaio ma paradossalmente c'è sempre più tempo per concluderli: l'imminente sessione invernale sarà infatti la più lunga di sempre. Trenta giorni tondi, da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio. Chi riuscirà a concludere gli ingaggi in questi giorni, potrà formalizzarli nelle prime ore del 2023 e averli in campo già perla giornata del 4 gennaio.

L'affare più caldo, un po' come le temperature in molte parti d'Italia, è Frattesi (23 anni). La Roma lo vuole subito e sta scendendo a patti con il Sassuolo, che chiede i soliti 30 milioni di cui il 30% da scontare ai giallorossi (che vantano la percentuale sulla rivendita). Per abbassare la quota, la Roma è disposta a cedere a titolo definitivo (si tratta eventualmente sulla possibilità di ricompra) Bove (20) e Volpato (19), due gioiellini affatto male valutati 7-8 milioni ciascuno. L'idea del club giallorosso è racimolare il resto dalla cessione di Shomurodov (27) e Karsdorp (27): sul primo ci sono Fiorentina e Torino che però non vogliono spendere i 10 milioni richiesti, sul secondo ci sono la Juventus, che propone uno scambio con De Sciglio, e l'Ajax. Intanto la FIFPRO, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti, accusa la Roma di mobbing contro il terzino olandese.

Le trattative più importanti per le milanesi sono i rinnovi di Leao (23) e Skriniar (27). Ad entrambi sono stati offerti 6 milioni a stagione e per entrambi le parti si aggiorneranno nei primi giorni dell'anno per lavorare sui bonus, nella speranza di chiudere gli accordi entro la Supercoppa in Arabia Saudita in programma il 18 gennaio. Più facile la situazione Bennacer (25), per cui il Milan offre 4 milioni all'anno contro i 4,5 richiesti. Per tamponare l'assenza prolungata di Maignan, prova a strappare Sportiello (30) all'Atalanta con sei mesi d'anticipo (c'è già l'accordo per giugno, quando il portiere sarà svincolato), ma non si farà per più di un milione.

Anche l'Inter valuta il secondo portiere del futuro, visto il possibile addio al calcio di Handanovic: Neto (33) e Cragno (28) i candidati plausibili, Sommer (34) non farebbe il secondo. La Juventus si muoverà in entrata solo nel caso in cui dovesse uscire McKennie (24): la richiesta è 25 milioni. La Lazio tratta il rinnovo annuale con Pedro (35), mentre prova a consegnare Bonazzoli (25, in forza alla Salernitana) a Sarri come vice -Immobile. La Fiorentina gongola per le prestazioni di Amrabat (26) al Mondiale: il Liverpool potrebbe offrire ben 40 milioni. Di questi una parte verrebbe girata al Besiktas per un altro marocchino, Saiss, 32enne difensore centrale.