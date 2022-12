Michael Schumacher, la foto pubblicata dal figlio Mick spezza il cuore

27 dicembre 2022 a

Una foto di famiglia, pubblicata per Natale. Una foto come tante altre, uno scatto come i molti che personaggi famosi e non solo mostrano il 25 dicembre, una giornata speciale. E qui si parla della fotografia pubblicata da Mick Schumacher, figlio di Michael, il giovane pilota tedesco che ha chiuso il suo primo anno in Formula 1 con la Haas senza però strappare la riconferma (il prossimo anno sarà infatti il terzo pilota Mercedes).

Ma lo scatto natalizio pubblicato da Mick Schumacher, purtroppo, ha riacceso la nostalgia, il magone, il dolore. Mick si mostra infatti insieme alla sorella, Gina Maria, e alla madre Corinna. I tre sono seduti sul divano di casa, ci sono tre alberi di Natale. Ma non c'è Michael Schumacher: un'assenza, quella del sette volte campione del mondo, a cui non ci siamo ancora abituati, a ormai nove anni dal disgraziato incidente di Meribel, avvenuto il 29 dicembre del 2013.

Come è noto sulle condizioni di Michael Schumacher vige da sempre l'assoluto riserbo, rispettato anche dai pochissimi che vanno possono andare a fargli visita, tra loro anche Jean Todt. Ad oggi sappiamo solo, come ha detto la moglie Corinna nel documentario su Netflix, che "Michael è diverso". Poi quanto spiegato da Jean Todt, il fatto che guardino i gp insieme, indice del fatto che Schumacher è vigile. Il figlio Mick, però, in un raro sfogo aveva fatto comprendere che il padre non è più in grado di parlare. E insomma, nel giorno di Natale, nonostante i sorrisi della famiglia, l'assenza del campione dalla foto pubblicata da Mick non può non far male.