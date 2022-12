Red Bull, lo sputazzo alla Ferrari: come insultano il Cavallino a Natale

27 dicembre 2022 a

La Red Bull, vincitrice indiscussa di questo 2022. Ma nella consueta vignetta di Natale, il team di Milton Keynes non ha risparmiato le frecciatine a Ferrari e Mercedes. Tra i tanti regali ‘indesiderati’, spiccano quelli di legati a Ferrari e Mercedes. Nel box di cartone, infatti, si vedono la F1-75 e la W13 (di cui viene sottolineato il problema del porpoising), si evidenziano quei problemi di affidabilità che proprio nel momento clou della stagione hanno fatto svanire i sogni di gloria di Charles Leclerc e Carlos Sainz, costretti più volte a ritirarsi spianando così la strada verso i titoli iridati alla Red Bull e a Max Verstappen. Ma per la Ferrari lo sfottò non riguarda la sola vettura.

Il libro delle strategie Ferrari

Nello scatolone dei regali non desiderati a Milton Keynes c'è infatti anche il libro delle strategie del Cavallino: un chiaro riferimento agli errori di strategia commessi dal muretto della scuderia di Maranello nel corso dell'ultimo Mondiale che, insieme a tante altre cose, hanno portato la Ferrari a cambiare l'uomo alla guida del team accettando le dimissioni di Mattia Binotto e scegliendo Frederic Vasseur, come suo successore per il Mondiale di Formula 1 2023.

Le altre battute: da "zero porpoising" a "simply lovely strategy"

E se mai ci potesse essere il dubbio riguardo al fatto che la volontà era quella di fare sarcasmo sui rivali, basta guardare un altro dettaglio per capire che i destinatari di quella vignetta natalizia fossero proprio Mercedes e Ferrari: le scritte "zero porpoising" e "simply lovely strategy" ("strategia semplicemente adorabile") che appaiono impresse sulla scatola della RB18 sotto il trofeo di Spa-Francorchamps sono la conferma che anche a Natale la Red Bull ha voluto farsi beffe di quegli avversari battuti nettamente in pista nell'ultimo campionato.