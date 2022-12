Francia, accusa atroce a Deschamps: "Perché lo hai fatto?"

Fabrizio Biasin 28 dicembre 2022 a

Torna a farsi vivo Karim Djaziri, agente di Benzema, a dieci giorni dalla finale Argentina-Francia, e si rivolge direttamente al ct dei galletti Didier Deschamps: «Benzema poteva essere disponibile dagli ottavi. Perché lo hai fatto tornare indietro così presto?».

Queste le parole pubblicate sui social con, a corredo, l'immagine della risonanza che mostra lo stato della lesione muscolare dell'attaccante. «L'ho postata così, ma prima ho consultato tre ortopedici: tutti mi hanno assicurato che Karim poteva essere a disposizione dagli ottavi». Una vera e propria accusa nei confronti del tecnico vice campione del mondo, alimentata dal commento alla risonanza dello stesso Pallone d'Oro in carica: «Perché una volta che lo guardi, lo sai!».

Come potete intuire i rapporti tra giocatore e allenatore non sono mai stati idilliaci, ma la vera e propria rottura è arrivata dopo l'infortunio che è costato il Mondiale (e la stessa Nazionale: si è ufficialmente ritirato) all'attaccante. Tutta questa storia fa certamente felici gli argentini (una Francia senza Benzema è una Francia meno forte), il portere Martinez (chissà dove avrebbe tirato Karim quell'ultimo pallone...) e - sì, diciamolo - tutta l'Italia: il fetente bis "azzurri non qualificati-francesi campioni del mondo" non lo avremmo retto.