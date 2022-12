Cristiano Ronaldo, lavorare a casa sua? Ecco quanto paga: stipendio choc

28 dicembre 2022 a

Cristiano Ronaldo ha già dimenticato il flop del Mondiale. Dopo aver detto addio al Manchester United con lo stralcio del contratto, Cr7 pensa già alla sua nuova sistemazione. Radio mercato lo dà in arrivo nella squadra saudita Al-Nassr. E qui il suo pesantissimo conto in banca potrebbe crescere ancora con uno stipendio di 200 milioni di euro all’anno. Una cifra da capogiro per un giocatore che è ormai definitivamente entrato nel tramonto della sua carriera.

E così, secondo alcune voci indiscrete, il giocatore 37enne portoghese, starebbe già pensando alla sua nuova casa dove trascorrere del tempo con la sua compagna, Georgina Rodriguez. Dopo aver messo le mani sulla villa più costosa del Portogallo, costata oltre 10 milioni di euro a Quinta Marinha, un borgo a pochi minuti da Lisbona, il giocatore, pluri-pallone d'oro starebbe pensando ad assumere ben quattro dipendenti per le faccende domestiche.

Il personale dovrebbe entrare in servizio dopo la ristrutturazione della villa. Ma a far notizia è la retribuzione concordata per i nuovi dipendenti di casa-Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Correio de Manha, i nuovi domestici dovrebbero percepire una paga di ben 6mila euro al mese. Una cifra da capogiro ma perfettamente adeguata alle disponibilità di Ronaldo. Il suo ultimo regalo a Georgina per Natale è stata una Rolls Royce da 350 mila euro.