Rino Gattuso, il gesto che commuove tutti: "La vita mi ha dato molto"

Rino Gattuso stupisce tutti. L'allenatore del Valencia infatti ha davvero lasciato a bocca aperta tutti i dipendenti del club spagnolo. Prima delle feste di Natale infatti avrebbe speso migliaia di euro per fare regali e donazioni proprio a chi lavora tra gli spogliatoi e il campo del Valencia. Regali in denaro e non che hanno sorpreso tutti i dipendenti rimasti senza parole dopo il gesto del tecnico. E lo stesso Gattuso in un'intervista sul sito del club spagnolo ha voluto sottolineare il suo gesto con parole semplici ma significative: "La vita mi ha dato molto. Mi piace fare regali, non mi piace riceverne".

Poi lo stesso Gattuso ha aggiunto: "er me è una festa incredibile – ha aggiunto -. Amo tutte le feste, ma il Natale soprattutto perché ho sempre aspettato i regali di papà, mamma e tutti famiglia. È qualcosa che mi ricorda quando ero piccolo. In casa mia è molto importante".

Infine si lascia andare a un ricordo particolare a cui è affezionato sin da quando era un bambino e sognava di diventare un campione: "Ricordo che eravamo tante persone, tutte in una piccola casa e tutte molto felici. Un Natale semplicissimo. Ognuno preparava un piatto, era un'atmosfera incredibile". Ancora una volta, l'uomo Ringhio ha lasciato tutti di sasso. Campione dentro e fuori dal campo.